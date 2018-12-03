В Орле проверят депутатские подарки

Областной парламент утвердил собственный антикоррупционный план.



Орловский областной Совет народных депутатов утвердил собственный план по противодействию коррупции на 2018–2021 годы. Контроль за исполнением возложен на спикера Леонида Музалевского. Причем постановление вступило в силу со дня его принятия.

Так, в план включено рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением депутатами Орловского облсовета ограничений и запретов, «установленных в целях противодействия коррупции».

Кроме того, на протяжении всего указанного периода будет проверяться, как депутаты отчитываются о полученных подарках. Напомним, что в Орловской области действуют ограничения для госслужащих.

Дорогие подарки необходимо сдавать в кадровую службу. Впрочем, чиновники имеют право их выкупить, Такие же нормы действуют в отношении депутатов, работающих в облсовете на постоянной основе. Под ограничения попадают любые подарки. В том числе полученные на официальных протокольных мероприятиях и в служебных командировках.

В план также включено обеспечение приема и регистрации уведомлений депутатов Орловского облсовета «о фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений».

ИА «Орелград»