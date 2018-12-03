В Орле сохранили льготы на проезд в электричках

3.12.2018 | 13:20 Новости, Общество

Областные власти предусмотрели соответствующее финансирование.


Действие льгот на проезд школьников и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении продлены на 2019 год. Соответствующее финансирование предусмотрено в бюджете региона.
Напомним, что областная казна компенсирует перевозчикам так называемые выпадающие доходы. Льготы будут действовать с 1 января по 15 июня 2019 года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года включительно. Школьники и студенты по традиции получат 50-процентную скидки от действующего тарифа.
Отметим, что порядок ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот утверждается правительством Орловской области.

ИА Орелград

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