В Орле сохранили льготы на проезд в электричках

Областные власти предусмотрели соответствующее финансирование.



Действие льгот на проезд школьников и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении продлены на 2019 год. Соответствующее финансирование предусмотрено в бюджете региона.

Напомним, что областная казна компенсирует перевозчикам так называемые выпадающие доходы. Льготы будут действовать с 1 января по 15 июня 2019 года включительно и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года включительно. Школьники и студенты по традиции получат 50-процентную скидки от действующего тарифа.

Отметим, что порядок ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот утверждается правительством Орловской области.

ИА Орелград