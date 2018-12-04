На автовокзале запретят парковаться и поставят камеру

Орловцев будут проверять с помощью прибора «Паркон».

В соответствии с постановлением администрации Орла на Автовокзальной площади появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» и горизонтальная разметка. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, автомобилистам следует быть внимательнее, паркуя своих железных коней возле автовокзала.

«Требование за соблюдением действия знака будет осуществляться действием прибора «Паркон». Нарушители получат уведомление о привлечении к административной ответственности путем фотовидеофиксации, — уточняет ведомство.

ИА «Орелград»