На автовокзале запретят парковаться и поставят камеру

4.12.2018 | 10:24 Важное, Новости, Общество

Орловцев будут проверять с помощью прибора «Паркон».

 

В соответствии с постановлением администрации Орла на Автовокзальной площади появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» и горизонтальная разметка. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, автомобилистам следует быть внимательнее, паркуя своих железных коней возле автовокзала.

«Требование за соблюдением действия знака будет осуществляться действием прибора «Паркон». Нарушители получат уведомление о привлечении к административной ответственности путем фотовидеофиксации, — уточняет ведомство.

ИА «Орелград»

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