На автовокзале запретят парковаться и поставят камеру

Орловцев будут проверять с помощью прибора «Паркон».
В соответствии с постановлением администрации Орла на Автовокзальной площади появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» и горизонтальная разметка. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области, автомобилистам следует быть внимательнее, паркуя своих железных коней возле автовокзала.
«Требование за соблюдением действия знака будет осуществляться действием прибора «Паркон». Нарушители получат уведомление о привлечении к административной ответственности путем фотовидеофиксации, — уточняет ведомство.
ИА «Орелград»