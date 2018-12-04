На перекрестке 60 лет Октября и Горького скоро включат новый светофор

4.12.2018 | 15:14 Новости, Общество

Водителям придется привыкать к левым секциям.

В ближайшее время в Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького включат новый светофор — со стрелками «налево» с обеих сторон улицы 60 лет Октября, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Пока его запуск планируется в тестовом режиме. ГИБДД пообещала корректировать режим работы в случае, если обнаружатся какие-либо недостатки.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофоров», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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