На перекрестке 60 лет Октября и Горького скоро включат новый светофор

Водителям придется привыкать к левым секциям.

В ближайшее время в Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького включат новый светофор — со стрелками «налево» с обеих сторон улицы 60 лет Октября, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Пока его запуск планируется в тестовом режиме. ГИБДД пообещала корректировать режим работы в случае, если обнаружатся какие-либо недостатки.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофоров», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»