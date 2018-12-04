Орловцам покажут мини-танки и мини-пушки

4.12.2018 | 13:00 Новости, Общество

Необычная выставка открылась в Орле.

Как сообщили в Военно-историческом музее, открывшаяся выставка стендового моделизма проходит под названием «Прорыв». Желающие могут окунуться в мир, уменьшенный до размера ладони.

— На выставке представлены военная и гражданская техника, танки, корабли, самолеты, автомобили, военно-исторические миниатюры, фантастические существа в различных масштабах от моделистов из разных городов, — сообщили организаторы.

В рамках выставки пройдут мастер-классы для начинающих и опытных моделистов, а также занятия для детей. Мастера будут вместе с ними собирать и красить в течение пары часов масштабные модели от ведущих компаний.

Выставка будет работать по 23 декабря 2018 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования