Орловцам покажут мини-танки и мини-пушки

Необычная выставка открылась в Орле.

Как сообщили в Военно-историческом музее, открывшаяся выставка стендового моделизма проходит под названием «Прорыв». Желающие могут окунуться в мир, уменьшенный до размера ладони.

— На выставке представлены военная и гражданская техника, танки, корабли, самолеты, автомобили, военно-исторические миниатюры, фантастические существа в различных масштабах от моделистов из разных городов, — сообщили организаторы.

В рамках выставки пройдут мастер-классы для начинающих и опытных моделистов, а также занятия для детей. Мастера будут вместе с ними собирать и красить в течение пары часов масштабные модели от ведущих компаний.

Выставка будет работать по 23 декабря 2018 года.

ИА «Орелград»