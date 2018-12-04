Орловское образование вновь ожидают перемены

Действие профильной программы продлено на три года.

Правительство в новой редакции утвердило государственную региональную программу «Образование в Орловской области». Она была принята еще в 2012 году, а ее реализация стартовала годом позже. Областные власти продлили срок ее действия. Теперь она рассчитана о 2023 года, а не до 2020-го, как было до сих пор.

Соответствующие изменения внесены и в параметры финансирования. Например, на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и молодежи» в 2019 году планируется выделить 4,884 млрд рублей, в 2020 – 4,671, в 2021 – 8,091, в 2022 – 8,392, в 2023 году – 8,708 млрд рублей.

В ее рамках планируется повысить доступность дошкольного образования, долю педработников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, количество школьников, занимающихся в первую смену, охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования и другое. Новшеством станет создание детских технопарков.

Кроме того, предусмотрено поэтапное повышение заработной платы сотрудникам организаций дошкольного образования и учреждений дополнительного образования детей.

ИА «Орелград»