В Орле рассмотрено «дело о вагончике»

4.12.2018 | 11:50 Новости, Общество

Суд удовлетворил иск в защиту прав потребителя.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Сотрудники этого ведомства помогли жителю Орла выиграть судебный процесс у индивидуального предпринимателя. Спор шел о защите прав потребителя.

Житель заключил с ИП договор купли-продажи вагончика на дачный участок. Однако предприниматель свои обязательства не выполнил, а возвращать деньги отказался. Дело было рассмотрено Заводским районным судом, который вынес решение об удовлетворении исковых требований.

Согласно ему договор купли-продажи был расторгнут. В пользу потребителя с ИП взыскана уплаченная сумма за товар, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф — в целом 67,5 тысячи рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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