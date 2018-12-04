В орловских музеях поищут «недостачу»

В регионе проверят сохранность музейных фондов.

Правительство Орловской области утвердило порядок организации и осуществления государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. Данные функции будут возложены на профильное управление областной администрации.

Как следует из документа, музеи ожидает проверка состояния сохранности и условий хранения предметов и коллекций. Причем под контроль подпадут и те мемории, которые хранятся в фондах и не демонстрируются широкой общественности.

Проверки будут как плановые, так и внеплановые выездные. Результаты обещают публиковать на официальном портале Орловской области. Отметим, что сами музеи при этом подпадают под защиту в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ИА «Орелград»