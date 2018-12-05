Источник: Потомский получит пост в СЗФО на фоне мусорных протестов

Бывший губернатор Орловской области может перезагрузить свою карьеру

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский может получить должность в полпредстве президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) на фоне протестов против ввоза московского мусора в Архангельскую область, сообщает Telegram-канал «Мастер пера». По данным его авторов, подобные слухи «гуляют по Питеру».

«Возвращение же в родной регион и для самого Потомского и для полпреда Гуцана и для Беглова, если, конечно, назначение состоится, хорошая возможность. Последние двое получат на службу «голодного» бультерьера, у которого давно ни страха ни упрёка уж нет. Сам же герой получает возможность жестко перезагрузить свою федеральную карьеру», — указано в публикации.

Потомский может быть полезен врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову и новому полпреду в СЗФО Александру Гуцану в решении проблем со сторонами мусорного конфликта в Поморье, считают авторы.

«В ситуации с Шиесом, где придётся и говорить и , может быть, буквально драться с разными заинтересованными сторонами конфликта (там не только гражданский бунт, но и более серьёзные криминальные разборки) разнообразный жизненный опыт Потомского и обескураживающая наглость могут сыграть хорошую службу. Ну не Гуцану же «по фене ботать» с местной братвой? Не Беглову же валить задней подсечкой охреневших в поморских лесах от вседозволенности членов этнических ОПГ?», — пишет «Мастер пера».

Представитель КПРФ Вадим Потомский руководил Орловской областью с 2014 по 2017 год. Его сменил однопартиец Андрей Клычков. Сам Потомский отправился на работу в полпредство президента в ЦФО, заняв пост заместителя главы ведомства по вопросам экологии.

Жители Архангельской области протестуют против строительства экотехнопарка возле поселка Шиес, куда планируют свозить мусор из Москвы. Массовые акции по всему региону состоялись 2 декабря. Один из их организаторов, Георгий Миняев, был задержан сотрудниками полиции.

ИА «Орелград»