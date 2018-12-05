Москвичка нашла под Орлом угнанную машину благодаря приложению

Украденный автомобиль нашелся в райцентре Ливны.

Удивительную историю поведало сетевое издание «Уездный город Ливны», По его данным, автоледи нашла в орловском райцентре машину, которую у нее мошенническим путем украли в Москве несколько месяцев назад.

Сообщается, что женщина обратилась в правоохранительные органы, однако найти автомобиль не удалось. Тогда автоледи взялась за поиски сама. Ей благоволил успех, причем пришел он очень простым способом. Женщина просматривала мобильное приложение «Пандора онлайн» и обнаружила, что ее автомобиль колесит по улицам Ливен.

По данным «УЕ», она написала заявление в отдел МВД РФ «Ливенский». Ведется проверка.

ИА «Орелград»