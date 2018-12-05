«Орелводоканал» выпустил книгу для детей

Презентация издания пройдет в областной библиотеке имени Бунина.

Книга под названием «Приключения Капельки в городе Орле» предназначена для детей старше 6 лет. Она была издана по инициативе МПХ ВКХ «Орелводоканал». Ее презентация состоится 11 декабря в 11.00 в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

«Книга очень необычная, с интересным текстом, красивыми иллюстрациями, играми, загадками, описаниями опытов, одним словом,- очень познавательная для детей младшего школьного возраста, — считают в библиотеке. — На презентации можно будет познакомиться не только с этой книгой, но и другой литературой, посвященной воде и ее свойствам».

Почему коммунальная организация решила издать книгу для детей? Об этом говорится во вступлении к изданию за подписью генерального директора «Орелводоканала» Василия Иванова.

«Мы все хотим, чтобы наши дети научились любить и беречь воду, чтобы, когда вырастут — их будущее было благополучным и светлым», — пишет он.

В библиотеке также сообщили, что презентация рассчитана на детей. Но и взрослым будет интересно и полезно еще раз услышать, как правильно экономить воду и как заинтересовать своих детей проблемой сохранности чистой воды.

ИА «Орелград»