Орловчанка вынесла всю мебель из чужого дома

Под Орлом суд рассмотрел дело о крупной краже.

Как сообщает суд Покровского района, местная жительница совершила поистине крупную кражу. Она решила проникнуть в чужой дом, воспользовавшись отсутствием хозяев. Преступление было совершено 15 июня 2018 года в период с 18 до 20 часов.

Женщина наняла двоих мужчин, которые не знали о ее преступном замысле. «Грузчики» вынесли из дома диван, шкаф двухстворчатый с антресолью, металлическую ванну и масляный радиатор.

Затем они перебрались в гараж, откуда вынесли стартер, комплект высоковольтных проводов, решетку радиатора и сам радиатор системы охлаждения автомобиля, кожух вентилятора, колесные диски и шины.

Примечательно, что женщина сама забралась в гараж через окно, а подсаживал ее один из «грузчиков».

Общая стоимость похищенного имущества была оценена примерно в 15 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. «В настоящий момент приговор вступил в законную силу, штраф осужденная оплатила в полном объеме», — добавили в суде.

ИА «Орелград»