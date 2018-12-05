Под Орлом женщина средь бела дня ограбила мужчину

Жительница Ливен выслушала обвинительный приговор суда.

Ливенский районный суд рассмотрел дело об ограблении местного жителя. Преступление было совершено 12 августа 2018 года около 14 часов дня. Совершила его женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как следует из материалов дела, в нескольких сотнях метров от торгового центра подсудимая увидела мужчину. Из заднего кармана шорт, которые были надеты на нем, торчали купюры. Женщина подошла к жертве, резким движением руки выдернула из кармана деньги и убежала.

Ее добычей стали 10 тысяч рублей. Мужчина не стал догонять ее, а на его крики злоумышленница не отреагировала. В суде она признала вину. При вынесении приговора было учтено наличие у нее маленького ребенка.

Грабительницу наказали 200 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»