В Орле вскрыли мошенничество при капремонте

Хищение средств выявила прокуратура Железнодорожного района.

Нарушения были вскрыты при проведении проверки соблюдения законодательства о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, под подозрение попала сделка в рамках договора, заключенного региональным фондом капремонта с ООО «Евро Строй». Компания обязалась провести работы на домах № 62 по улице Пушкарной, № 174 по улице Комсомольской и № 28 по улице Горького в Орле.

«Строительно-монтажные работы стоимостью более 1,5 млн рублей ООО «Евро Строй» фактически выполнены не были, — уточнили в прокуратуре региона. — В актах приемки работ были указаны недостоверные сведения о выполненных работах в полном объеме».

В надзорном ведомстве считают, что тем самым региональному фонду капремонта был причинен ущерб в особо крупном размере. Материалы проверки были переданы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

ИА «Орелград»