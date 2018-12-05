В Орле вынесен приговор грабителю-неудачнику

Молодой человек отделался условным сроком.

Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в покушении на кражу. Преступление было совершено группой из трех человек по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище. При этом оно не было доведено до конца.

Как пояснили в суде, подсудимый вместе с подельниками решил ограбить банкомат, расположенный на улице Комсомольской в Орле. В нем находилось более 872 тысяч рублей. Подсудимый лично банкомат нее взламывал. У него была другая роль – он наблюдал за окружающей обстановкой.

«Второй соучастник с помощью дрели высверливал отверстие на корпусе банкомата с намерением взломать его, чтобы третий соучастник преступления, согласно своей роли подал незаконную команду блоку выдачи денежных средств из банкомата и тем самым они бы тайно похитили оттуда денежные средства», — рассказали в суде Заводского района.

Однако на место происшествия прибыли сотрудники полиции, и грабители разбежались. Кстати, уголовные дела в отношении двоих других соучастников выделены в отдельные производства.

В данном случае преступнику было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания.

ИА «Орелград»