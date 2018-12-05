В Орловской области приняли удивительную программу дорожного движения

Власти Ливен утвердили правила законопослушания.

Глава администрации города Ливны Сергей Трубицин утвердил муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2019-2021 годы». Она будет реализована в один этап. А объем ее финансирования составит 120 тысяч рублей.

Как следует из преамбулы, «усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан».

Ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения названа в документе критической. Отмечено, что она характеризуется высоким уровнем аварийности и тяжести последствий ДТП. Среди погибших в авариях наибольшая доля приходится на людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет).

Среди других основных проблем названы «продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях и низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом». Все это и послужило мотивом для появления программы.

Ее задачами станут предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста — участников дорожного движения, формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям, правовое воспитание, совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

На практике это выразится в проведении профилактических бесед, лекций и семинаров, издании памяток и методичек, а также проведении акции «Неделя безопасности».

ИА «Орелград»