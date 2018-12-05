Желание стать красивой обернулось бедой для орловчанки

В Орле суд вынес приговор по делу о хищении косметики.

Уголовное дело о грабеже, возбужденное в отношении жительницы Орла, рассмотрел суд Железнодорожного района. Как следует из материалов. Девушка зашла в парфюмерный магазин. Она долго рассматривала товар, выбирала.

Улучив момент, «покупательница» взяла со стеллажа пудру и тональный крем, положила их в сумочку и вышла из магазина, пройдя мимо кассы и не заплатив. Ее действия не остались незамеченными.

Продавец выскочила на улицу и погналась за воришкой, которая, в свою очередь, побежала в сторону Красного моста. Сбежать злоумышленнице не удалось – ее нагнали и задержали.

Пудру и тональный крем у девушки изъяли, товар будет возвращен в магазин. Злоумышленницу признали виновной в совершении грабежа и наказали 400 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»