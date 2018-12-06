Орловские приставы отдали детям 1,3 млн рублей

В ведомстве отчитались о работе по взысканию алиментов.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, в регионе «проводится системная работа по исполнительным производствам данной категории». Их общий остаток на 1 ноября 2018 года был снижен на 422 исполнительных производства.

В результате работы судебных приставов-исполнителей на счета воспитанников специализированных государственных учреждений было перечислено более 1,3 миллиона рублей. К недобросовестным родителям принимались меры административного и уголовного принуждения.

«Так, 67 должников привлечены к административной ответственности, в отношении 47 правонарушителей в дальнейшем были возбуждены уголовные дела», — отметили в УФССП.

ИА «Орелград»