Орловские школьники порассуждали о добре и детях

Около 3 тысяч выпускников написали итоговое сочинение.

Как сообщили в Региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), накануне около 3 тысяч выпускников орловских школ написали итоговое сочинение и изложение. Это было первое испытание, которое является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Было предложено пять тем: «Что важнее для детей: советы родителей или их пример?», «Всякая ли мечта достойна человека?», «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?», «Как искусство помогает понять действительность?» и «Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?»

— На участие в Орловской области было зарегистрировано 3169 человек, из них 3123 – на итоговое сочинение, 46 – на изложение, — сообщили в ОРЦОКО. — В регионе было определено 217 мест проведения итогового сочинения (изложения) для 3169 участников.

Специалисты департамента образования вели мониторинг в 28 школах. Чтобы работа была зачтена и получила высокую оценку экспертов, участникам необходимо продемонстрировать умение рассуждать, анализировать, аргументировать позицию, подкрепляя ее примерами.

Результатом является «зачет» или «незачет». К государственной итоговой аттестации допустят только тех, кто получил «зачет». Итоги испытания станут известны не позднее 19 декабря 2018 года.

Получившие «незачет» или не явившиеся на испытание смогут написать сочинение (изложение) в дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года.

ИА «Орелград»