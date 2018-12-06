Прокуратура вернула зарплату сотрудникам «Научприбора»

6.12.2018 | 14:35 Новости, Общество

Общий долг составлял 1,58 млн рублей

Сотрудники «Научприбора» добились выплаты зарплаты за сентябрь 2018 года только с помощью прокуратуры, сообщили в ведомстве.

После проведенной проверки выяснилось, что руководство завода не выплатило рабочим в общей сложности 1,58 млн рублей.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурором Советского района г. Орла в адрес руководителя НПАО «Научприбор» внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения устранены, главный бухгалтер юридического лица привлечен к дисциплинарной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

Директора завода Юрия Лебедева оштрафовали на 23 тысячи рублей – суд учел, что это уже не первый случай, когда коллективу «Научприбора» задерживают зарплату. В настоящий момент долг перед сотрудниками полностью погашен.

ИА «Орелград»

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