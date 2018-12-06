В Орле инвесторов подвергнут публичному аудиту

Проекты с государственным участием пройдут проверку.

Правительство региона утвердило положение о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Орловской области. Оно устанавливает порядок проведения такой процедуры.

Речь идет об аудите крупных инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет бюджета Орловской области.

Впрочем, есть ряд исключений. Например, под проверки не подпадут проекты, в реализацию которых бюджетные средства были вложены до 1 января 2018 года. Кроме того, публичный технологический и ценовой аудит будет проводиться только в отношении проектов, предполагаемая сметная стоимость реализации которых составляет 1,5 млрд рублей и более.

Не подпадут под аудит и проекты, сведения о которых составляют государственную тайну. Для остальных требования одинаковы. Так, проведение аудита доверят независимым экспертным организациям, отобранным по конкурсу.

Кстати, их вознаграждение составит до 0,2 процента суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий. Задача эксперта заключается в том, чтобы дать оценку экономической целесообразности, объему и срокам осуществления бюджетных вложений в объект капитального строительства.

ИА «Орелград»