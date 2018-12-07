АЧС разорила «Ливенское мясо»

Ливенские чиновники назвали виновника банкротства предприятия.

Вопрос о положении дел в агрофирме «Ливенское мясо» был рассмотрен на заседании Ливенского горсовета народных депутатов. Пояснения дала первый заместитель главы администрации города Людмила Полунина.

По ее словам, предприятие зарегистрировано на территории Ливенского района, но среди сотрудников немало горожан. Земельный участок, на котором расположен завод, был арендован, но уже с июня 2016 года отмечались перебои в арендных платежах.

— В результате к настоящему времени перед городской казной у агрофирмы накопилась задолженность в размере около 1,794 миллиона рублей, — сообщила Людмила Полунина. — С августа 2018 года на предприятии введена процедура банкротства, в ближайшее время ожидается назначение конкурсного управляющего. 8 сотрудников обратились в службу занятости, из них 7 человек уже трудоустроены.

Глава города Сергей Трубицин подчеркнул, что «агрофирма была намерена работать, вложила немалые средства в модернизацию производства». Однако «события, связанные с АЧС и уничтожением поголовья в количестве 11 тысяч голов — основного сырья для переработки — свели все усилия на нет и фактически стали для предприятия гибельными».

ИА «Орелград»