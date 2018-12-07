Ливенцев ждет нелегкая жизнь

7.12.2018 | 12:52 Новости, Экономика

В райцентре приняли бюджет на ближайшие три года.

Депутаты Ливенского горсовета одобрили проект бюджета города на ближайшие три года. Он будет дефицитным. Так, параметры по доходам спрогнозированы на 2019 год в сумме 774,802 млн рублей, на 2020 год — 528,161 млн, на 2021 год — в сумме 493,485 миллиона рублей. Расходы будут превышать доходы.

Так, сумма дефицита бюджета города на 2019 год планируется в размере 16,541 миллиона рублей, что составляет 6,2 процента от общего объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

На 2020 год дефицит прогнозируется в сумме 10,296 миллиона рублей, на 2021 год — в сумме 1,061 миллиона. Власти райцентра подчеркивают, что установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел дефицита (10 процентов) не превышен.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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