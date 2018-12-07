Орловских чиновников наказали за брошенные дома

7.12.2018 | 16:50 ЖКХ, Новости

Нарушения закона об управлении МКД нашли в Урицком районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, заместитель главы администрации райцентра Нарышкино привлечен к дисциплинарной ответственности, а самому главе было внесено представление.

Таковы итоги проверки, проведенной Урицкой межрайонной прокуратурой. Она обнаружила на территории поселка 7 брошенных многоквартирных домов.

— Более полутора лет они не имели управляющей компании либо организации управления в форме ТСЖ, — пояснили в прокуратуре региона. — Работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту домов, в том числе по их подготовке к отопительному сезону, не проводились.

Только после вмешательства надзорного органа местные чиновники зашевелились. Они оперативно провели конкурс и отобрали для домов управляющую компанию.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования