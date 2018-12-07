Орловских чиновников наказали за брошенные дома

Нарушения закона об управлении МКД нашли в Урицком районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, заместитель главы администрации райцентра Нарышкино привлечен к дисциплинарной ответственности, а самому главе было внесено представление.

Таковы итоги проверки, проведенной Урицкой межрайонной прокуратурой. Она обнаружила на территории поселка 7 брошенных многоквартирных домов.

— Более полутора лет они не имели управляющей компании либо организации управления в форме ТСЖ, — пояснили в прокуратуре региона. — Работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту домов, в том числе по их подготовке к отопительному сезону, не проводились.

Только после вмешательства надзорного органа местные чиновники зашевелились. Они оперативно провели конкурс и отобрали для домов управляющую компанию.

ИА «Орелград»