Под Орлом фура протаранила постройку

Никто не пострадал.

В Урицком районе грузовик съехал с трассы и врезался в постройку. Фотографии с места происшествия в редакцию «Орелграда» прислал читатель.

По его словам, фура ехала от Орла в сторону Брянска. Инцидент случился между населенными пунктами Бунино и Селихово. Съехав с трассы, грузовик протаранил постройку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте.

Обновление: в пресс-службе УМВД по Орловской области «Орелграду» рассказали, что в аварии никто не пострадал. ДТП произошло 7 декабря примерно в 3:30.

«Авария произошла по причине несоответствия скорости погодным условиям», — пояснили в полиции.

ИА «Орелград»