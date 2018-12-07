В Нарышкино водитель сбил девочку и скрылся

7.12.2018 | 9:39 Новости, Происшествия

Пострадавшую госпитализировали в НКМЦ, а водителя ищет полиция

В поселке Нарышкино водитель серебристого автомобиля ВАЗ-2115 сбил 15-летнюю девочку и уехал с места происшествия, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 6 декабря в 17:25 на улице Микрорайон Восточный. Водитель ехал со стороны объездной к улице Гуськова и сбил девочку, которая шла по краю проезжей части без светоотражающих элементов.

Ребенка госпитализировали в НКМЦ им. Круглой. Водителя, допустившего ДТП, разыскивает полиция. Отмечается, что он мог ехать и не на серебристом ВАЗ-2115.

ИА «Орелград»

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