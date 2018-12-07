В Орле стартовал прием писем Деду Морозу

Сдать послание можно в общественной приемной Роспотребнадзора.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, акция стартовала 6 декабря. В общественной приемной ведомства дети могут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу.

Взрослым же предложено потратить это время на свои нужды, в частности, получить консультацию специалистов управления. В Роспотребнадзоре заверили, что все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область).

«Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний!», — отметили в ведомстве.

Адрес и телефон общественной приемной управления Роспотребнадзора по Орловской области: г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а, время работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13 до 13.45, телефон (4862) 42-36-23.

ИА «Орелград»