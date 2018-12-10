Амчанка получила три года за соль

10.12.2018 | 11:35 Новости, Происшествия

Жительница Мценска выслушала обвинительный приговор суда.

Как сообщает Мценский районный суд, местная жительница осуждена за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном.

Было установлено, что она приобрела без цели сбыта производное наркотического средства синтетического происхождения – так называемую соль. Наркотик она купила через интернет-магазин, покупку оплатила безналичным способом.

Продавец указал ей место нахождения тайника. Забрав соль, женщина положила его в карман рюкзака, «где и хранила с целью личного употребления до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов».

У нее было изъято 1,12 грамма запрещенного к свободному обороту вещества, что является крупным размером. Подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Защитник подсудимой обратился в Орловский областной суд с апелляционной жалобой, но приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»

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