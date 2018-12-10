Цену проезда в Орле хотят поднять до 20 рублей

10.12.2018 | 14:00 Важное, Новости, Общество

Решение может быть принято уже в декабре.

Администрация Орла попросила горсовет поднять стоимость проезда в городском транспорте до 20 рублей, сообщил «Орелграду» депутат Иван Дынкович.

Комитет горсовета по экономической политике обсудит предложение 13 декабря в 11:30. Если депутаты успеют принять решение, то уже с 1 января 2019 года цена проезда вырастет на 3 рубля или 18%.

Проезд по электронному билету будет стоить 17 рублей (сейчас — 15 и 12 в зависимости от билета). Льготные билеты для учащихся и пенсионеров на один вид транспорта обойдутся в 400 рублей, на два вида — 500 рублей (60 поездок в обоих случаях).

ИА «Орелград»

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