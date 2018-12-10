Общественник Александр Востриков стал замглавы департамента соцзащиты Орловской области

Колясочник выиграл конкурс «Молодые кадры Орловщины».

Общественный деятель, инвалид-колясочник Александр Востриков назначен заместителем главы департамента социальной защиты Орловской области. Соответствующее решение принял губернатор Андрей Клычков.

Востриков выиграл конкурс «Молодые кадры Орловщины». Мужчина, который из-за травмы позвоночника вынужден передвигаться на инвалидном кресле, занимался созданием доступной среды для маломобильных групп населения. На конкурс он представил проект создания реабилитационного центра для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Еще один победитель конкурса — 27-летний Владислав Матвеев — получил пост начальника управления инвестиционного развития в департаменте экономразвития. Кстати, его новым начальником станет Сергей Антонцев — его Клычков назначил главой департамента.

ИА «Орелград»