Орловский водитель по глупости попал в колонию

Житель Ливен попался пьяным за рулем чужой машины.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, повторно попавшегося пьяным за рулем. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

Вину усугубило то, что ливенец управлял не своей, а чужой машиной. Как выяснилось, он ее угнал. Преступление было совершено 29 января 2018 года деревне Дубровка Ливенского района.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался в припаркованный автомобиль «Лада Приора». Ключ находился в замке зажигания. Злоумышленник завел двигатель и поехал кататься.

Он прокатился по улицам Дубровки, а затем выехал на автодорогу. Там мужчина не справила с управлением, и машина съехала в кювет. Преступник оставался в салоне до приезда сотрудников ДПС.

В суде было установлено, что ранее он уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 8 месяцев.

Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»