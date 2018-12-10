Под Орлом нашли пять опасных объектов

10.12.2018 | 11:50 Новости, Общество

Заброшенные скотомогильники обнаружила прокуратура.

Суд рассмотрел заявление прокуратуры об обязании органов местного самоуправления принять меры к постановке на учет бесхозяйных объектов – скотомогильников.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, они были обнаружены на территории Краснозоренского, Россошенского, Успенского, Покровского, Труновского сельских поселений Краснозоренского района.

Эти объекты являются опасными, поэтому законодательством предусмотрен особый режим их содержания и охраны. Однако выявленные скотомогильники фактически оказались брошенными.

У них нет владельца, они не состоят на учете. Соответственно, никто за ними не следит, что создает угрозу распространения опасных заболеваний. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Чиновников обязали узаконить статус брошенных объектов и оформить на них право муниципальной собственности.

ИА «Орелград»

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