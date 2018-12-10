В Орле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ

Желающим сдать экзамен надо успеть до 1 февраля подать заявление.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ. Он продлится до 1 февраля 2019 года. Прием проводится на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) и на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Для регистрации на территории Орловской области утверждены следующие места:

— для выпускников общеобразовательных организаций текущего года – общеобразовательные организации, в которых они осваивают образовательные программы среднего общего образования;

— для обучающихся профессиональных образовательных организаций – образовательные организации, в которых они осваивают основные профессиональные образовательные программы;

— для выпускников прошлых лет – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту жительства.

Для участия в ГИА и ЕГЭ участнику необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных, предъявив оригиналы и копии документов.

ИА «Орелград»