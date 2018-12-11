Рособрнадзор проверяет департамент образования Орловской области

11.12.2018 | 10:01 Новости, Образование

Проверкой руководит замглавы ведомства Прасковья Смирнова

// Ð¤Ð¾ÑÐ¾ Ð¿ÑÐµÑÑ-ÑÐ»ÑÐ¶Ð±Ñ ÐÑÐ±ÐµÑÐ½Ð°ÑÐ¾ÑÐ° ÐÑÐ»Ð¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸
Прасковья Смирнова

Специалисты Рособрнадзора приехали в Орловскую область для плановой проверки департамента образования региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Проверкой руководит заместитель главы ведомства Прасковья Смирнова. Она же является начальником отдела Рособрнадзора по контролю за чиновниками.

«Будет проверяться организация проведения подготовки и аттестации педагогических работников образовательных организаций Орловской области, обеспечение проведения Департаментом на территории региона государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, за период 2016 – 2018 годы, а также ряд других направлений», — пояснили в правительстве.

Отмечено, что проверка проводится в рамках ежегодного плана проверок Рособрнадзора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования