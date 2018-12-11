Рособрнадзор проверяет департамент образования Орловской области

Проверкой руководит замглавы ведомства Прасковья Смирнова

Специалисты Рособрнадзора приехали в Орловскую область для плановой проверки департамента образования региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Проверкой руководит заместитель главы ведомства Прасковья Смирнова. Она же является начальником отдела Рособрнадзора по контролю за чиновниками.

«Будет проверяться организация проведения подготовки и аттестации педагогических работников образовательных организаций Орловской области, обеспечение проведения Департаментом на территории региона государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, за период 2016 – 2018 годы, а также ряд других направлений», — пояснили в правительстве.

Отмечено, что проверка проводится в рамках ежегодного плана проверок Рособрнадзора.

ИА «Орелград»