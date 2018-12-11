В Орле благотворитель пожертвовал детям 10 евро

11.12.2018 | 15:00 Новости, Общество

Орловская митрополия РПЦ подвела итоги благотворительной акции.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в детской хореографической школе состоялся седьмой фестиваль воскресных школ. В его рамках был объявлен благотворительный сбор в фонд «Музыка добрых сердец».

«Во время концерта было собрано 13400 рублей и еще 10 евро, — сообщили в митрополии. — Все средства пойдут на поддержку подопечных и организацию фестиваля «Музыка добрых сердец», который пройдет в Орле 15 февраля 2019 года».

Детский творческий форум был организован по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония.

ИА «Орелград»

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