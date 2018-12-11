Водитель угодил в неприятности из-за найденного в маршрутке телефона

В Орле рассмотрели любопытное уголовное дело о краже.

Процесс прошел в суде Орловского района. Перед ним предстал водитель автобуса «ПАЗ», которого обвинили в краже чужого имущества. Из материалов следует, что он проводил уборку в салоне автобуса на конечной остановке, расположенной в поселке Знаменка.

Между сидением и стенкой автобуса мужчина нашел мобильный телефон стоимостью около 7 тысяч рублей и присвоил его себе. Позже выяснилось, что мобильник потерял мальчик, который ехал в маршрутке.

Поскольку водитель не предпринял действия для того, чтобы найти владельца телефона, его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Водителю повезло – следователь внес в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Впрочем, без наказания нее обошлось. Суд назначил обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»