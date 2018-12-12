Орловчанка подпоила приятеля и украла у него карабин

Дело о краже огнестрельного оружия рассмотрели в Мценске.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Мценского районного суда, вынесенный в отношении местной жительницы. Было установлено, что в марте 2018 года женщина пришла в гости к знакомому. Хозяин усадил ее за стол, началось совместное распитие спиртного.

Когда мужчину сморил сон, гостья похитила его имущество, а именно: охотничий гладкоствольный самозарядный карабин модели «Сайга-20С» 20 калибра и патроны к нему. Все это она сложила в рюкзак, принесенный с собой, а затем покинула дом.

В суде женщина полностью признала вину, а в качестве мотива преступления указала корысть. Ее наказали лишением свободы сроком на 3 года условно.

ИА «Орелград»