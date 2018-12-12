Под Орлом разоблачили алчного чернобыльца

12.12.2018 | 13:30 Новости, Происшествия

Мужчина попал под следствие по подозрению в мошенничестве.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) возбуждено в отношении жителя Шаблыкинского района. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

По версии следствия, подозреваемый подал документы в центр соцзащиты населения как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. На их основании ему было назначено пособие — ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров и на оздоровление.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что такой же комплект документов он подал в военкомат, и благодаря этому получал такие же выплаты. В надзорном ведомстве считают, что мужчина незаконно получил более 32 тысяч рублей.

Материалы были направлены в отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время проводятся следственные действия.

ИА «Орелград»

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