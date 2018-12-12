Снос домов и капремонт обойдутся бюджету Орла в 315 млн рублей

В областном центре прошли публичные слушания по проекту бюджета.

Мероприятие состоялось в Орловском горсовете народных депутатов. На нем были обсуждены основные параметры бюджета города на 2019 год. Так, один из разделов посвящен расходам на жилищное хозяйство.

В пресс-службе городского парламента сообщили, что из общего объема ассигнований по данному разделу будут выделены 315 млн рублей. Эти средства, в частности, направят на уплату взносов на капремонт общего имущества в тех многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения.

Кроме того, часть денег пустят на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками, на содержание и оплату жилищно-коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности, а также на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда.

ИА «Орелград»