Укравших церковные пожертвования орловцев настигла кара

12.12.2018 | 12:38 Новости, Происшествия

В Покровском вынесен приговор о краже денег.

Двое местных жителей были признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору. Преступление они совершили в августе 2017 года. Сначала мужчины употребили спиртные напитки. Когда выпивка закончилась, продолжить застолье оказалось не на что. Тут и созрел преступный план.

Как следует из материалов обвинения, подельники отправились к святому источнику «Каменец», на территории которого расположен храм-часовня святого Спиридона Тримифунтского. Он принадлежит приходу храма «Богоявление Господне» Ливенской епархии Русской Православной Церкви.

Один из преступников остался караулить снаружи. Второй при помощи обнаруженной у стены храма швабры разбил окно и проник внутрь. Он похитил ящик для пожертвований, в котором находилось 3000 рублей, и 28 тысяч рублей, которые лежали в ящике стола.

Воришки признали вину. Один из них получил 380, а второй – 460 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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