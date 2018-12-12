В Ливнах выставили на торги «Корень жизни»

Приобрести торговую марку можно всего за 32 тысячи рублей.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», речь идет о торговой марке популярной водки, которую производили в Ливнах. Теперь она выставлена на электронные торги, на которых планируется реализовать имущество банкротящегося завода «Этанол».

По данным «УЕ», в состав первого лота включена производственная площадка № 1, оцененная в 56,9 млн рублей. Второй лот – это производственная площадка № 2 начальной стоимостью 11,1 млн рублей.

И, наконец, третий лот и четвертый лоты — право на использование товарного знака «КОРЕНЬ ЖИЗНИ» (32,7 тысячи рублей) и автомобиль ВАЗ 21310 выпуска 2003 года (98,4 тысячи рублей).

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 декабря до 5 марта 2019 года.

ИА «Орелград»