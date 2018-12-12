В Орле стартовала продажа квартир в «Доме на Игнатова»

Это уникальный проект компании ПАО «Орелстрой».

Орловцам предлагают 160 квартир, которые выполнены в отделке «Комфорт». Это однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с удобными планировками и с уже готовым ремонтом.

Как сообщили в компании ПАО «Орелстрой», среди преимуществ отделки — ламинат, керамическая плитка в ванных комнатах, санузлах и «фартучной» зоне на кухне, обои «под покраску» и т.д.

Дом находится на улице Игнатова, 37, в непосредственной близости к центру города. Фасад дома, подъезды и входные группы выполняли по индивидуальному дизайнерскому проекту. На территории дома также находятся детские и спортивные площадки.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-1», проектная декларация опубликована на сайте www.orelstroy-1.ru .

ИА «Орелград»