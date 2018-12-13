Автоледи прямо в суде расплатилась за травмированного ребенка

По ее вине мальчик угодил в больницу.

Ливенский районный суд утвердил мировое соглашение автоледи и мамы мальчика, который в декабре прошлого года попал под машину. Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», ребенок получил травмы, перенес две операции в травматологическом отделении БУЗ ОО «НКМЦ им. З.И. Круглой», долго лечился.

Сидевшая за рулем автомобиля женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения. После этого мама мальчика подала иск и просила взыскать компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.

«Стороны разрешили спор мирным путем, обратившись в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, — пишет «УЕ». — Сошлись на сумме в пять раз меньшей — 40 000 рублей. Большую часть виновница ДТП отдала матери травмированного ребенка прямо в суде».

ИА «Орелград»