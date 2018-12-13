Напавший с ножом на прохожего орловец получил 5 лет

Обвинительный приговор вынесен в отношении уроженца Верховского района.

Как пояснили в пресс-службе Орловского областного суда, разбойное нападение произошло в Орле на улице Тульской. В январе этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к прохожему, выхватил нож и потребовал отдать ему деньги.

«Мужчина испугался и стал отходить от него, — рассказали в облсуде. – Подсудимый начал бить прохожего. Тот оказал ему сопротивление и, выбежав на проезжую часть, стал звать на помощь проезжавших мимо водителей».

Жертве нападения помог еще один случайный прохожий. Он сбил преступника с ног, повалил на землю и продержал в таком положении до приезда сотрудников полиции. Кстати, происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения одного из магазинов.

Подсудимый вину нее признал. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

ИА «Орелград»