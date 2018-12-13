Орловцы погасили долги за газ и свет на 98 млн рублей

Задолженность с жителей региона взыскали судебные приставы.

В текущем году судебные приставы-исполнители Орловской области взыскали около 98,1 миллиона рублей задолженности за газ, тепло и электричество. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФССП.

В ведомстве подчеркивают, что 96,4 процента должников составляют физические лица, 3,2 процента — юридические лица, 0,3 процента -индивидуальные предприниматели.

«Концентрация усилий судебных приставов приносит положительный результат, — заверили в УФССП. — Остаток исполнительных производств в пользу организаций ТЭК в Орловской области последовательно снижается».

В случае отказа погашать задолженность в добровольном порядке, задолженность списывается со счетов, напоминают приставы. Кроме того, взыскание обращается на имущество заработную плату и иные доходы.

Также может быть установлен запрет на регистрационные действия и ограничен выезд за пределы РФ.

ИА «Орелград»