СК проверяет факт нарушения прав многодетных семей в Орле

Поводом для доследственной проверки послужили публикации в СМИ.

СУ СКР по Орловской области инициировал проведение доследственной проверки по факту нарушения прав многодетных семей, проживающих в областном центре.

Накануне, 12 декабря, в СМИ появилась информация о том, что 858 орловских многодетных семей не могут воспользоваться мерой социальной поддержки — получить земельные участки под строительство жилья.

«Следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — пишет пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»