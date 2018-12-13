В Орле запретили принимать подарки от друзей

Удивительное предупреждение огласил Россельхознадзор.

Текст опубликован на официальном сайте управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками ведомство напоминает о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Впрочем, не уточняется, кому именно адресовано грозное предупреждение.

Запрет действительно распространяется на государственных служащих. Полученные подарки они обязаны сдавать и отчитываться о них. Причем у них есть право выкупить презент после оценки его стоимости. Орловский Россельхознадзор напоминает, что нарушение запрета создает условия для возникновения конфликта интересов и ставит под сомнение объективность принимаемых чиновников решений. К тому же, презент может быть расценен как взятка.

«Также должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые одновременно являются лицами, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления.

Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности», — заключает ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»