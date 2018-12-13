В орловском СИЗО нашли нарушения

13.12.2018 | 13:08 Новости, Общество

Недостатки выявил зампрокурора области Сергей Панкратов.

Нарушения в деятельности СИЗО-1 вскрыла проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства и требований Федерального закона РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Провел ее заместитель прокурора области Сергей Панкратов. Он же внес руководству управления ФСИН представление «с целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности».

«При проверке были выявлены факты несоблюдения законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения режима содержания обвиняемых и осужденных, а также требований Уголовно-исполнительного кодекса о материально-бытовом обеспечении», — пояснили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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