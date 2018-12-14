Центр Орла в новогоднюю ночь станет пешеходным

Мэрия опубликовала список улиц.

Администрация областного центра ограничит движение автотранспорта с 31 декабря на 1 января в центре города в связи с массовыми гуляниями.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 31 декабря с 18 часов до 4 часов 1 января стоянка будет запрещена на следующих участках улиц:

— Пролетарская Гора, Горького (на участках от Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до Пионерской);

— на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской Горы и от улицы Ленина, 36, до площади Ленина;

— на участке между Горького, 28, и площадью Ленина.

С 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января запретят проезд по следующим улицам:

— Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской);

— Пролетарская Гора, Горького ( от Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до Пионерской);

— улица Ленина (от Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская Гора).

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

ИА «Орелград»