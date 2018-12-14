Изменены правила выплаты подъемных орловским медикам

14.12.2018 | 12:25 Медицина, Новости, Общество

Областные власти отредактировали программу «Земский доктор».

Правительство Орловской области внесло изменения в свое же постановление, принятое 7 марта 2018 года. Речь идет о порядке единовременных компенсационных выплат медработникам, переехавшим на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки.

Напомним, что право на ее получение имеют врачи (1 млн рублей) и фельдшеры (0,5 млн рублей) в возрасте до 50 лет. Эти условия сохранены, однако правительство региона решило подстраховаться на случай, если лицевые счета медучреждения будут заблокированы.

Речь идет о больницах и поликлиниках, с которыми врачи и фельдшеры заключат договоры. Областные власти, видимо, считают, что существует риск приостановки операций по расходованию средств на лицевых счетах этих учреждений.

Чтобы медработники не остались без денег, внесены изменения – в случае блокировки больничных счетов деньги будут переводиться на счета, открытые самими медработниками в банках.

ИА «Орелград»

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